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Происшествия

СК продолжает расследование убийства фотокора Стенина в Донбассе

Сюжет:
Гибель Андрея Стенина (246)
10:4802.08.2017
02584
© РИА НовостиКоллеги на месте гибели Андрея Стенина. Архивное фотоКоллеги на месте гибели Андрея Стенина. Архивное фото
© РИА Новости

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Следственный комитет (СК) России продолжает расследовать уголовное дело о гибели фотокорреспондента Международного информационного агентства "Россия сегодня" Андрея Стенина в Донбассе 6 августа 2014 года, сообщила в среду РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Фотокорреспондент МИА Россия сегодня Андрей Стенин. Архивное фото
© AFP 2017
Одна из школ в Донбассе официально получила имя Андрея Стенина
"В Следственном комитете России продолжается расследование уголовного дела по факту убийства специального фотокорреспондента Международного информационного агентства "Россия сегодня" Андрея Стенина", — сказала она.

Российские следователи установили, что вечером 6 августа на автомобиле "Рено-Логан" фотокорреспондент Стенин в составе колонны беженцев двигался по автодороге Снежное-Дмитровка. "Северо-западнее населенного пункта Дмитровка украинская армия, предположительно, 79 аэромобильная бригада, из БМП-2 и танка открыли по этой колонне огонь на поражение. В результате обстрела было уничтожено более 10 машин с мирным населением", — сказала она, отметив, что несколько человек успели убежать и скрыться в придорожных посадках.

Фотокорреспондент МИА Россия сегодня” Андрей Стенин. Архивное фото
© ИТАР- ТАСС/Михаил Почуев
Ополченец предположил, что в гибели Стенина виноват украинский спецназ
"После расстрела мирной колонны автомашины были осмотрены нападавшими на предмет ценностей, а после целенаправленно сожжены с целью сокрытия следов массового расстрела мирных граждан. Они не только осматривали уничтоженные машины и тела погибших, но и, по свидетельствам очевидцев, грузили вещи из уничтоженных машин в свой транспорт, обыскивали тела погибших", — рассказала Петренко.

С 5 августа 2014 года Андрей Стенин, работавший на востоке Украины, перестал выходить на связь. Источники сообщали, что он мог быть задержан украинскими силовиками, однако Киев этого не подтверждал.

По всему миру проходили акции в поддержку фотокорреспондента. Обеспокоенность судьбой Стенина выразили представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович, Международная федерация журналистов (IFJ), а также Международная организация "Репортеры без границ" (Reporters sans frontiеres, RSF).

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© РИА Новости
Коллеги и родные принесли цветы к мемориальной доске в память о Стенине
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