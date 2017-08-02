Начальника ГУФСИН по Кузбассу заподозрили в получении крупной взятки

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Следователи в Кемеровской области возбудили уголовное дело в отношении 48-летнего начальника ГУФСИН России по региону, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в 2012 году подозреваемый предложил директору строительной фирмы обеспечить заключение госконтракта почти на 60 миллионов рублей именно с его организацией. Условия договора предусматривали разработку проектной документации для ремонтно-строительных работ следственного изолятора.

"За свои услуги подозреваемый попросил оформить в собственность земельный участок, который он выбрал, и построить там дом. Когда предприниматель согласился, подозреваемый убедил директора строительного управления ФСИН, чтобы контракт был заключен именно с указанной организацией", — говорится в сообщении.

Как отмечается, сейчас следователями проводят обыски, изымают документы, устанавливают и допрашивают очевидцев. Кроме того, решается вопрос о предъявлении обвинения, избрании меры пресечения. "Также в рамках расследования будет дана юридическая оценка действий взяткодателя", — добавили в СУСК

Как сообщается на официальном сайте кузбасского ГУФСИН, пост начальника ведомства с 2011 года занимает Константин Антонкин.