Стали известны подробности аварии, вызвавшей энергосбой на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 2 авг — РИА Новости. Замыкание, ставшее причиной крупной энергоаварии на Дальнем Востоке, произошло на ЛЭП, которая принадлежит "МЭС Востока", сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК).

Ранее главный диспетчер регионального диспетчерского управления энергосистемы Амурской области (филиал АО "СО ЕЭС") Борис Васильев заявил журналистам, что авария произошла в Хабаровском крае. В результате более полутора миллионов жителей Дальнего Востока на несколько часов остались без света.

ЧП произошло во вторник после отключения пяти высоковольтных линий электропередачи 220 кВ и 500 кВ. Из-за аварии отключились все пять работающих гидроагрегатов Бурейской ГЭС. Станция снизила нагрузку с 1400 МВт до нуля, однако позже три агрегата заработали.

С проблемами столкнулись и другие электростанции. Так, на Зейской ГЭС была нарушена работа трех гидроагрегатов, что привело к падению нагрузки с 500 до 240 МВт. Благовещенская ТЭЦ снизила нагрузку до нуля.

По данным ДРСК, без света частично оставались Амурская область, Еврейский автономный округ, Хабаровский край, Приморье и юг Якутии. В 17.30 по московскому времени энергоснабжение было восстановлено.

В Минэнерго сообщили, что сбой в энергосистеме произошел из-за короткого замыкания на линии электропередачи.