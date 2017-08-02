В Югре мужчина убил двух своих коллег и закопал их тела экскаватором

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 авг — РИА Новости. Следователи предъявили обвинения жителю Когалыма (ХМАО) в убийстве двух своих коллег, чьи тела он закопал при помощи экскаватора, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

По версии следствия, инцидент произошел в конце июля. Мужчина сам позвонил в полицию и рассказал о случившемся.

"Он сообщил, что в ходе распития спиртного совершил убийство двух знакомых, с которыми совместно работал на производственной базе. Также мужчина сообщил, что закопал тела погибших с помощью экскаватора", — говорится в релизе ведомства.

Сотрудники полиции вскоре эту информацию подтвердили — на производственной базе были обнаружены тела двух мужчин с признаками насильственной смерти.

"В этот же день подозреваемый был задержан. В настоящее время ему предъявлено обвинение, и по ходатайству следователя мужчина заключен под стражу", — отметили в следственном управлении.

Сообщается также, что представители ведомства в настоящее время устанавливают обстоятельства преступления и мотивы двойного убийства.