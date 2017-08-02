Энергосбой на Дальнем Востоке оставил без света более 1,5 миллиона человек

ХАБАРОВСК, 2 авг — РИА Новости. Крупная авария в энергосистеме Дальнего Востока, которая произошла во вторник, оставила без электроснабжения более 1,5 миллионов жителей, сообщил на пресс-конференции в среду главный диспетчер регионального диспетчерского управления энергосистемы Амурской области (филиал АО "СО ЕЭС") Борис Васильев.

Во вторник Минэнерго РФ сообщило, что в Хабаровском крае отключились пять высоковольтных линий электропередачи 220 кВ и 500 кВ. Из-за аварии отключились все пять работающих гидроагрегатов Бурейской ГЭС, станция снизила нагрузку с 1400 МВт до нуля, однако позже три агрегата заработали. На Зейской ГЭС отключились три гидроагрегата, станция снизила нагрузку с 500 до 240 МВт, также Благовещенская ТЭЦ снизила нагрузку до нуля. Без электроэнергии, по данным МЧС, на Дальнем Востоке оставались более 600 тысяч человек. В 17.30 мск энергоснабжение восстановили.

По словам Васильева, 1 августа в результате крупной аварии в объединенной энергосистеме Дальнего Востока произошло разделение энергосистемы на две синхронно работающие части – Приморская энергосистема с правобережной частью Хабаровской энергосистемы вылилась в изолированную работу с дефицитом мощностей. В Амурской, Якутской и части Хабаровской энергосистемы был избыток мощности. Произошел ряд отключений линий передач 500 кВт, отключен энергоблок Нерюнгрийской ГРЭС, ТЭС Амурской области, генерирующих агрегатов Бурейской ГЭС, Зейская ГЭС снизила нагрузку.

"В Амурской области без энергоснабжения остались 498 тысяч человек, в Южной Якутии — 39,7 тысячи человек, Хабаровском крае – 715,3 тысячи человек, в Приморском крае — 430 тысяч человек. Суммарно более 1,5 миллиона жителей Дальнего Востока было без электроснабжения", — сказал Васильев.

По его словам, команда по синхронизации раздельно работающих частей энергосистемы была проведена успешно в 15.45 мск, электроснабжение восстановлено. "Сейчас все системы работают нормально", — подчеркнул главный диспетчер.