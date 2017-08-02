В Иркутской области продолжают поиски подростков, сбежавших из спецшколы

ИРКУТСК, 1 авг – РИА Новости. Полиция Усольского района Иркутской области продолжает поиски трех несовершеннолетних, сбежавших из спецучреждения в поселке Тельма, сообщила РИА Новости пресс-секретарь регионального министерства образования Юлия Барахтенко.

Ранее сообщалось, что более 20 учащихся специального учебно-воспитательного учреждения Иркутской области для детей с общественно опасным поведением сбежали 31 июля из спецшколы. Предположительно, побег носит стихийный характер.

"На текущий момент продолжаются поиски трех человек. Эти подростки сбежали несколько раньше остальных. У одного был день рождения, решили отметить его "на природе" и сбежали. Пока в учреждении принимали меры к поиску сбежавших, остальные воспользовались ситуацией, так как тоже захотели на волю", — рассказала РИА Новости собеседник агентства.

Государственное специальное учебно-воспитательное общеобразовательное учреждение Иркутской области для обучающихся с девиантным поведением поселка Тельма находится в ведении областного министерства образования. В настоящее время там пребывают 27 человек. Все они осуждены на различные сроки за правонарушения. По факту побега СУСК РФ по Иркутской области начата доследственная проверка.

Ранее в аппарате детского омбудсмена сообщали, что в розыске оставшихся подростков задействованы около 100 полицейских, сформированы 25 поисковых групп, к работе подключились сотрудники полиции из соседних районов области.