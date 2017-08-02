В Красноярске трех человек осудили за планирование теракта на День Победы

КРАСНОЯРСК, 2 авг — РИА Новости. Три выходца из Средней Азии осуждены за подготовку терактов в Красноярске в День Победы в 2016 году, сообщает управление ФСБ по Красноярскому краю.

"1 августа 2017 года выездной коллегией судей Дальневосточного окружного военного суда в Красноярске вынесен обвинительный приговор троим выходцам из Средней Азии Мирзаеву Ж.Ж., Абдуллаеву М.М. и Абдусаматову Ж.А., планировавшим совершить террористический акт в Красноярске в мае 2016 года, в период празднования Дня Победы. … Им назначено наказание: Мирзаеву Ж.Ж. – 18 лет лишения свободы, Абдуллаеву М.М. – 11 лет лишения свободы, Абдусаматову Ж.А. – 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима", — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что Мирзаев работал водителем маршрутки в Красноярске и поддерживал через интернет контакты с запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство", от представителей которой получал указания. Чтобы получить статус "амира", Мирзаев решил собрать группу единомышленников и совершить теракт. Злоумышленники планировали подорвать маршрутный автобус в майские праздники, когда общественный транспорт максимально загружен.

Группа была задержана 6 мая 2016 года, оперативники обнаружили схему для изготовления бомбы, компоненты к самодельному взрывному устройству, а также литературу экстремистского толка. В отношении указанных лиц было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ – приготовление к совершению террористического акта.