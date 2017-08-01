СК проверит сообщения о незаконных действиях судьи в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 авг – РИА Новости, Иван Капустин. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения СМИ о якобы незаконных действиях судьи Арбитражного суда Ростовской области Ларисы Чебановой, сообщила официальный представитель СК России Светлан Петренко.

"Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Ростовской области провести процессуальную проверку по факту возможных противоправных действий судьи арбитражного суда Ростовской области. Сегодня в эфире одной из радиостанций были озвучены сведения о возможно незаконной деятельности судьи арбитражного суда Ростовской области Ларисы Чебановой", — пояснила Петренко.

Ранее в СМИ появилась информация, что Чебанова неоднократно рассматривала дела с участием концерна "Покровский", совладельцем которого является ее муж. По данным СМИ, все рассматриваемые Чебановой судебные заседания заканчивались в пользу концерна "Покровский". По информации СМИ, концерн судился в Арбитражном суде Ростовской области более 70 раз и каждый раз побеждал.

По словам Петренко, Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Ростовской области организовать проверку по информации СМИ и принять меры к установлению всех обстоятельств озвученных доводов.