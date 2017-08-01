Опубликовано видео с места перестрелки в здании Мособлсуда

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Видеозапись с места перестрелки в Мособлсуде с участием фигурантов дела "банды ГТА" оказалась в распоряжении РИА Новости.

На видео запечатлены тела пятерых мужчин, неподвижно лежащих на полу в лужах крови. Рядом с ними стоят несколько человек в камуфляжной форме. Они осматривают тела и спрашивают друг у друга и у лежащих на полу мужчин: " Ты живой, нет? А этот живой или мертвый?

Перестрелка в Мособлсуде произошла во вторник около 14.00. Когда двое конвоиров сопровождали в лифте пятерых фигурантов дела "банды GTA", один из подсудимых напал на охранника и начал его душить. Преступники завладели оружием и взяли конвоиров в заложники, однако один из них успел вызвать сотрудников Росгвардии. На третьем этаже здания завязалась перестрелка между подсудимыми и росгвардейцами.

По данным начальника пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяны Петровой, при попытке скрыться трое арестованных были ликвидированы, двое — ранены, сотрудник Росгвардии получил огнестрельное ранение и был госпитализирован, двое сотрудников полиции получили травмы.

"Бандой ГТА" СМИ окрестили преступную группу, которая орудовала в Подмосковье в 2012-2014 годах. По версии следствия, в банду входили не менее 15 выходцев из Средней Азии. По информации прокуратуры, группировка совершила на территории московского региона 15 разбойных нападений, сопряженных с убийством 17 человек и покушением еще на двух.

В частности, по информации ведомства, на подмосковных автомагистралях "банда ГТА" совершила ряд нападений на водителей. Преступники ночью при помощи самодельных шипов пробивали колеса машин, вынуждая водителей останавливаться. После этого злоумышленники убивали своих жертв и забирали их имущество.