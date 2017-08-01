По делу об убийстве полицейских в Астрахани арестовано 9 человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 авг – РИА Новости, Иван Капустин. Число арестованных по делу об убийстве двух сотрудников полиции в Астрахани выросло до 9 человек, сообщил РИА Новости адвокат одного из задержанных Мурад Велиханов.

Неизвестные 4 апреля расстреляли в Астрахани двух полицейских, которые приехали на оформление ДТП. Старший помощник руководителя управления СК РФ по региону Андрей Хегай сообщил РИА Новости, что следователи установили личности восьми подозреваемых в убийстве. В свою очередь официальный представитель СК России Светлана Петренко отметила, что четырем подозреваемым заочно предъявили обвинение, их объявили в розыск. По ее словам, в ночь на 6 апреля предполагаемые преступники были ликвидированы.

В апреле адвокат Велиханов сообщил агентству, что четырех человек арестовали по делу о пособничестве в убийстве двух полицейских. По его словам, им вменяют статью "пособничество в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Подозреваемым в апреле избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

"В данный момент число подозреваемых достигло 9 человек. Все они подозреваются в пособничестве в убийстве", — пояснил Велиханов.

Он добавил, что уже в мае число задержанных по данному делу достигло 8 человек, однако в Кировском районном суде Астрахани в начале июня агентству прокомментировали решение о продлении ареста лишь в отношении 4 подозреваемых. В СУ СК РФ по Астраханской области комментарии по данному делу не дают.

По словам адвоката, среди изначально задержанных четырех человек находятся жена убитого подозреваемого, а также знакомые предполагаемых нападавших. По словам Велиханова, последние заявляют, что не принимали никакого участия в нападении и не знали о нем. Велиханов ранее рассказал, что его подзащитный познакомился с предполагаемыми преступниками лишь недавно, в одной из мечетей. Как заявлял адвокат, никаких преступных связей между ними не было. Как заявил Велиханов, данная информация была им озвучена также во время открытого судебного заседания в Кировском районном суде Астрахани.