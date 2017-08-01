По делу об убийстве полицейских в Астрахани арестовано 9 человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 авг – РИА Новости, Иван Капустин. Число арестованных по делу об убийстве двух сотрудников полиции в Астрахани выросло до 9 человек, сообщил РИА Новости адвокат одного из задержанных Мурад Велиханов.
В апреле адвокат Велиханов сообщил агентству, что четырех человек арестовали по делу о пособничестве в убийстве двух полицейских. По его словам, им вменяют статью "пособничество в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Подозреваемым в апреле избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
"В данный момент число подозреваемых достигло 9 человек. Все они подозреваются в пособничестве в убийстве", — пояснил Велиханов.
По словам адвоката, среди изначально задержанных четырех человек находятся жена убитого подозреваемого, а также знакомые предполагаемых нападавших. По словам Велиханова, последние заявляют, что не принимали никакого участия в нападении и не знали о нем. Велиханов ранее рассказал, что его подзащитный познакомился с предполагаемыми преступниками лишь недавно, в одной из мечетей. Как заявлял адвокат, никаких преступных связей между ними не было. Как заявил Велиханов, данная информация была им озвучена также во время открытого судебного заседания в Кировском районном суде Астрахани.