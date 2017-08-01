Депутат ГД: стрельба в Мособлсуде заставляет задуматься об охране судов

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы, замглавы экспертного совета Росгвардии Михаил Старшинов призвал проанализировать межведомственное взаимодействие и обсудить распределение полномочий между органами власти после стрельбы в Мособлсуде.

"После произошедшего стоит, наверное, задуматься и сделать серьезные выводы, в том числе и организационного плана — в части того, как у нас вообще обеспечена охрана судов и конвоирование заключенных. В свое время эти функции были переданы от МВД в Минюст — значит, ведомство должно исполнять их эффективно и нести всю полноту ответственности", — сказал Старшинов журналистам.

Однако, по словам депутата, "почему-то до сегодняшнего дня конвоированием де-факто занимается полиция, а теперь, насколько я понимаю, Росгвардия". "Если мы видим, что принятое тогда решение было неправильным, давайте вернем все на круги своя и сделаем, как было раньше", — добавил он.

Старшинов напомнил, что сама реформа по передаче уголовно-исполнительной системы от МВД в Минюст была проведена в 90-е годы в рамках обязательств России при вступлении в Совет Европы. "По сути, мы сами разрушили целостную систему, причем руководствуясь не своими интересами, а в угоду требованиям европейцев. Тех самых, что сейчас устраивают вакханалию русофобии в ПАСЕ", — подчеркнул парламентарий.

Он отметил, что целый ряд чиновников и не так давно рьяно доказывали, что надо отказаться от полицейских в судах, передать их охрану другим структурам, суды в ответ стали создавать чуть ли не собственную охрану, потому что осознают всю сложность положения. "Параллельно происходило бесконечное сокращение полиции… Эти шарахания и непродуманные решения — и прежде всего огульное сокращение ведомств силового блока — зачастую приводят к печальным последствиям", — указал парламентарий.

Несмотря на все попытки проведения реформ, никакого кардинального улучшения работы этих служб не видно, добавил Старшинов.

"Также следует отдельно поговорить о том, насколько нужно увеличить численность личного состава, добавить финансирования, какие предпринять иные меры для того, чтобы те функции, которые сейчас переданы в Росгвардию, выполнялись безупречно", — сказал он.

Депутат выразил надежду, что будет проведено тщательное расследование в связи с произошедшим — "как это было возможно, как договаривались между собой преступники, был ли у них единый план, поступала ли оперативная информация, а если нет, то почему".

"Уверен, что виновные понесут наказание. В то же время не сомневаюсь, что будут оценены и действия сотрудников, в частности, Росгвардии, которые в критический момент проявили мужество и профессионализм, не допустив жертв среди гражданских лиц", — отметил Страшинов.

Как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, во вторник около 14.00, когда двое конвоиров в Мособлсуде сопровождали в лифте пятерых фигурантов дела "банды GTA", один из подсудимых напал на конвойного и начал его душить. По данным следствия, в результате подсудимые освободились и завладели оружием, однако один из конвоиров успел вызвать сотрудников Росгвардии. СК отмечает, что затем на третьем этаже здания завязалась перестрелка между подсудимыми и росгвардейцами.

По данным начальника пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяны Петровой, при попытке скрыться трое арестованных были ликвидированы, двое — ранены, сотрудник Росгвардии получил огнестрельное ранение и был госпитализирован, двое сотрудников полиции получили травмы.

"Бандой GTA" СМИ окрестили преступную группу, которая орудовала в Подмосковье в 2012-2014 годах. По версии следствия, в банду входили не менее 15 выходцев из Средней Азии. По информации прокуратуры, группировка совершила на территории московского региона 15 разбойных нападений, сопряженных с убийством 17 человек и покушением еще на двух.

В частности, по информации ведомства, на подмосковных автомагистралях "банда GTA" совершила ряд нападений на водителей. Преступники ночью при помощи самодельных шипов пробивали колеса машин, вынуждая водителей останавливаться. После этого злоумышленники убивали своих жертв и забирали их имущество.