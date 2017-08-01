Брата организатора "банды GTA" ликвидировали при перестрелке в Мособлсуде

Автомобили скорой медицинской помощи и Следственного комитета у здания Московского областного суда, в котром произошла перестрелка. 1 августа 2017

Автомобили скорой медицинской помощи и Следственного комитета у здания Московского областного суда, в котром произошла перестрелка. 1 августа 2017

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Брат убитого организатора "банды GTA" ликвидирован во вторник в ходе перестрелки в Мособлсуде, сообщил журналистам пресс-секретарь Московского областного суда Наталья Осипова.

Как ранее сообщали следователи, преступную группу, которую СМИ окрестили "бандой GTA", в 2012 году создал Ибайдулло Субханов. Руководитель банды, оказавший при задержании в 2014 году вооруженное сопротивление правоохранителям, был убит. В банду также входил его брат Холик Субханов.

"Ответным огнем были ликвидированы трое нападавших: (Абдумуким) Мамадчонов, (Мирзомавлон) Мирзошарипов, (Холик) Субханов. Двое были ранены и обезврежены", — сообщила Осипова.

Более подробно о "банде GTA" читайте в справке РИА Новости >>