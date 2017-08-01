Посольство Узбекистана в РФ не знает о задержании журналиста "Новой газеты"

МОСКВА 1 авг – РИА Новости. Посольству Узбекистана в РФ неизвестно о задержании полицией корреспондента "Новой газеты" и гражданина Узбекистана Худоберди Нурматова, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства Алишер Усманов.

"Такой информации у меня нет", — сообщил дипломат.

Источник в полиции сообщил РИА Новости, что Нурматов нарушил миграционное законодательство РФ и подлежит выдворению на родину.

Как ранее сообщила газета на своем сайте, корреспондента "Новой газеты" Худоберди Нурматова (псевдоним — Али Феруз), которому ранее было отказано в предоставлении временного убежища в России, задержали во вторник в Москве рядом с редакцией. В издании добавляют, что накануне Нурматов подал в суд апелляционную жалобу на отказ МВД предоставить ему временное убежище в России. До рассмотрения судом жалобы он может находиться на территории России. В мае МВД РФ отказало в предоставлении временного убежища Нурматову, который должен покинуть страну.

В марте он был задержан из-за нарушения правил въезда или режима пребывания в России, на него был составлен административный протокол, но он не явился в суд. По данным "Новой газеты", Нурматов был ранее задержан в РФ по требованию узбекских властей, а из Узбекистана он уехал "несколько лет назад из-за того, что местные спецслужбы попытались его завербовать". При этом в издании не поверили, "что этот человек — радикальный исламист".