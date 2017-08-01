В МВД рассказали, как членам "банды GTA" удалось устроить перестрелку

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Арестованные члены "банды GTA" смогли похитить ключи от наручников и табельное оружие у полицейских, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Московской области Татьяна Петрова.

Как сообщили в СК России, во вторник в Мособлсуде фигуранты дела "банды GTA" напали на конвойного, освободились и завладели оружием. Второй конвойный успел вызвать сотрудников Росгвардии, между ними и подсудимыми завязалась перестрелка. В МВД пояснили, что трое арестованных были ликвидированы, двое — ранены, сотрудник Росгвардии получил огнестрельное ранение, двое сотрудников полиции получили травмы.

"По уточненной информации, при осуществлении перевозки в лифте они совершили нападение на сотрудников полиции, завладели их табельным оружием и ключами от наручников", — сказала Петрова.

По ее словам, когда открылся лифт, бандиты открыли огонь по полицейским и сотрудникам Росгвардии, однако ответным огнем трое из них были ликвидированы, а двое — ранены.

"Таким образом, полицейские предотвратили побег из под стражи подозреваемых в совершении особо тяжких преступлений", — отметила Петрова.

Однако, по ее словам, по факту случившегося руководство подмосковного главка МВД назначило проведение служебной проверки.

"Бандой GTA" СМИ окрестили преступную группу, которая орудовала в Подмосковье в 2012–2014 годах. По версии следствия, в банду входили не менее 15 выходцев из Средней Азии. По информации прокуратуры, группировка совершили на территории московского региона 15 разбойных нападений, сопряженных с убийством 17 человек и покушением еще на двух.

В частности, по информации ведомства, на подмосковных автомагистралях "банда GTA" совершила ряд нападений на водителей. Преступники ночью при помощи самодельных шипов пробивали колеса машин, вынуждая водителей останавливаться. После этого злоумышленники убивали своих жертв и забирали их имущество.

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