Эксперт: стрельба в Мособлсуде может говорить о плохой подготовке персонала

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Инцидент в Мособлсуде может свидетельствовать о недочетах в инструктаже и подготовке "безопасников" в здании, считает председатель общероссийского профсоюза негосударственной сферы безопасности, зампред координационного совета НСБ России Дмитрий Галочкин.

"То, что стали возможными инциденты с перестрелками или нападением на конвоиров, может говорить об определенных недочетах в выполнении инструкций или недостатках в подготовке персонала, отвечающего за безопасность в здании", — сказал Галочкин.

Он уточнил, что перестрелку в Мособлсуде не надо рассматривать как "индикатор недееспособности самой системы", однако она является серьезным сигналом о необходимой ревизии.

"В частности, стоит изучить опыт зарубежных стран о частно-государственном партнерстве в работе правоохранительной, судебной и пенитенциарной системы. В мире сегодня в силах профессионалов негосударственного сектора даже целые тюрьмы охранять, так почему же у нас по-прежнему все ложится на плечи только официальных структур?" — сказал эксперт.

Как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, во вторник около 14.00, когда двое конвоиров в Мособлсуде сопровождали в лифте пятерых фигурантов дела "банды GTA", один из подсудимых напал на конвойного и начал его душить. По данным следствия, в результате подсудимые освободились и завладели оружием, однако один из конвоиров успел вызвать сотрудников Росгвардии. СК отмечает, что затем на третьем этаже здания завязалась перестрелка между подсудимыми и росгвардейцами.

По данным начальника пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяны Петровой, при попытке скрыться трое арестованных были ликвидированы, двое — ранены, сотрудник Росгвардии получил огнестрельное ранение и был госпитализирован, двое сотрудников полиции получили травмы.

"Бандой GTA" СМИ окрестили преступную группу, которая орудовала в Подмосковье в 2012-2014 годах. По версии следствия, в банду входили не менее 15 выходцев из Средней Азии. По информации прокуратуры, группировка совершили на территории московского региона 15 разбойных нападений, сопряженных с убийством 17 человек и покушением еще на двух.

В частности, по информации ведомства, на подмосковных автомагистралях "банда GTA" совершила ряд нападений на водителей. Преступники ночью при помощи самодельных шипов пробивали колеса машин, вынуждая водителей останавливаться. После этого злоумышленники убивали своих жертв и забирали их имущество.