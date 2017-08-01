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Происшествия

Источник: задержанного журналиста "Новой газеты" экстрадируют в Узбекистан

18:3101.08.2017
(обновлено: 18:32 01.08.2017)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкАвтомобили полиции. Архивное фотоАвтомобили полиции. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Задержанный в Москве корреспондент "Новой газеты" и гражданин Узбекистана Худоберди Нурматов нарушает миграционное законодательство и подлежит выдворению на родину, сообщил РИА Новости источник в полиции.

Новая газета. Архивное фото
© РИА Новости / Филипп Щипков
Нурматова никто не оповещал об отказе в убежище, сообщили в "Новой газете"

Как ранее сообщила газета на своем сайте, корреспондента "Новой газеты" Худоберди Нурматова (псевдоним — Али Феруз), которому ранее было отказано в предоставлении временного убежища в России, задержали во вторник в Москве рядом с редакцией. В издании добавляют, что накануне Нурматов подал в суд апелляционную жалобу на отказ МВД предоставить ему временное убежище в России. До рассмотрения судом жалобы он может находиться на территории России. В мае МВД РФ отказало в предоставлении временного убежища Нурматову, который должен покинуть страну.

В марте он был задержан из-за нарушения правил въезда или режима пребывания в России, на него был составлен административный протокол, но он не явился в суд. По данным "Новой газеты", Нурматов был ранее задержан в РФ по требованию узбекских властей, а из Узбекистана он уехал "несколько лет назад из-за того, что местные спецслужбы попытались его завербовать". При этом в издании не поверили, "что этот человек — радикальный исламист".

"В настоящее время Нурматов находится в России в нарушение миграционного законодательства и не выполняет законное требование МВД России о необходимости выехать в Республику Узбекистан. В связи с неисполнением требований органов МВД России Нурматов подлежит выдворению в установленном порядке в Республику Узбекистан", — сказал источник, подтвердив задержание.

Здание Министерства внутренних дел Российской Федерации в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МВД проконтролирует выезд журналиста "Новой газеты" Нурматова из России

Как уточнил собеседник агентства, ещё в июне Нурматов был обязан выехать в Узбекистан, но в очередной раз проигнорировал решение МВД России, и теперь ему грозит помещение в центр временного содержания иностранцев, а затем выдворение.

"Нурматов нелегально находится в России с 2011 года, а с 2012 без единого документа, удостоверяющего личность. В 2012 году он якобы потерял просроченный паспорт гражданина Республики Узбекистан и до 2017 года его не восстановил. Поэтому единственный законный способ получить какой-то официальный статус это выехать в Узбекистан и получить паспорт", — уточнили в полиции.

При этом МВД Узбекистана 6 июля официально подтвердило гражданство Нурматова, а также то, что он является уроженцем города Коканд, отметил собеседник агентства.

Полицейский. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Источник: полиция выяснит, как Нурматов стал сотрудником "Новой газеты"

"С 2015 года Нурматов работает в "Новой газете" без разрешения на трудовую деятельность. Он работает журналистом, не имея высшего образования. Его образование состоит в том, что в 2006 году прибыл в Казань из Узбекистана и поступил в Казанский исламский колледж, а через год в Казанский исламский университет. После чего в 2008 году Нурматов проходил по делу о вербовке в радикальную исламистскую организацию "Ак Такфир валь-Хиджра", — заключил источник.

Как ранее сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, в 2008 году Нурматов проходил в России по уголовному делу о терроризме: осужденный житель Тамбова заявил, что именно он вовлек его в экстремистскую деятельность, занимаясь вербовкой в незаконные вооружённые формирования.

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