МЧС взяло на особый контроль соцобъекты после блэкаута на Дальнем Востоке

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Социально значимые объекты на Дальнем Востоке, в первую очередь, больницы и учреждения с круглосуточным пребыванием людей, после отключения электричества взяты на особый контроль подразделениями МЧС, ситуация в настоящее время нормализуется и осложнения обстановки не будет, сообщили в пресс-службе Сибирского регионального центра ведомства.

"Ситуация с подключением дальневосточных регионов к энергоснабжению нормализуется. Энергетики восстанавливают работу оборудования и ЛЭП. Социально значимые объекты, прежде всего, больницы и учреждения с круглосуточным пребыванием людей, находятся на особом контроле региональных властей и подразделений МЧС России. Оперативные группы МЧС проверяют состояние дел на объектах социальной сферы — работают ли источники резервного энергоснабжения, требуется ли подвоз воды, организуют другую помощь. В регионах работают штабы, которые организовывают работу с населением, координируют работу аварийно-восстановительных бригад и принимают меры по обеспечению безопасности на территориях", — сказал собеседник агентства, отметив, что осложнения обстановки не прогнозируется.

По данным ведомства, нештатная ситуация с подачей электричества на Дальнем Востоке произошла около 14.00 мск. Внезапно одна за другой отключились линии электропередачи, идущие от Бурейской ГЭС. Без энергоснабжения остались потребители большинства дальневосточных регионов и частично районы Забайкальского края. Энергетики в настоящее время ведут восстановительные работы.

"Уже через 17 минут специалисты начали восстанавливать работу оборудования электростанции, которое отключилось автоматически, и электросетей. Это говорит о том, что тяжелых последствий масштабное отключение не повлечет. Идет поэтапное подключение электроэнергии, ремонтным бригадам необходимо время, чтобы запитать всех потребителей", — подчеркнул собеседник агентства.