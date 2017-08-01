Энергоснабжение на Дальнем Востоке восстановлено в полном объеме

Сбой в работе энергосетей на Дальнем Востоке (10)

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Электроснабжение потребителей на Дальнем Востоке по состоянию на 17.30 мск полностью восстановлено, говорится в сообщении Минэнерго РФ.

"На 17:30 электроснабжение потребителей восстановлено в полном объеме", — говорится в сообщении.

Ранее во вторник Минэнерго РФ сообщило, что в Хабаровском крае отключились пять высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП) 220 кВ и 500 кВ, в том числе ведущая в Китай ВЛ Амурская-Хэйхэ. Компания "Интер РАО" (оператор экспорта-импорта электроэнергии в РФ) сообщила, что поставки электроэнергии из России в Китай полностью приостановлены. Как уточнило Минэнерго, прекращен экспорт в КНР в объеме около 477 МВт.

Мощность отключенных потребителей электроэнергии из-за аварии в сетях на Дальнем Востоке достигала 1250 МВт, нарушения затрагивали даже Сибирь.