Авария в сетях ДФО не затронула крупнейшее предприятие по добыче урана

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Отключения из-за аварии в сетях на Дальнем Востоке, которые затрагивали даже Сибирь, не коснулись работы крупнейшего российского предприятия по добыче урана — Приаргунского производственного горно-химического объединения в Забайкальском крае, сообщил РИА Новости представитель российской атомной отрасли.

"Предприятие работает штатно, все в порядке", — сказал собеседник агентства.

Ранее во вторник Минэнерго сообщило, что в Хабаровском крае отключились пять высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП) 220 кВ и 500 кВ, в том числе ведущая в Китай ВЛ Амурская-Хэйхэ. Минэнерго сообщало, что объемы отключений достигали 1250 МВт, в том числе произошли отключения в Сибири — в Забайкальском крае, но в нем электроснабжение уже восстановлено.

ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" (ППГХО, Краснокаменск, Забайкальский край, входит в состав горнорудного дивизиона госкорпорации "Росатом" холдинга "Атомредметзолото"/АРМЗ), созданное в 1968 году на Стрельцовском рудном поле, занимает первое место в России по добыче урана. Добыча ведется подземным горным способом на базе действующих рудников. Переработка руды осуществляется на гидрометаллургическом заводе и на площадке кучного выщелачивания.