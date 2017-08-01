На Дальнем Востоке восстановили работу пяти ЛЭП, с которых начался блэкаут

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Федеральная сетевая компания (ФСК ЕЭС) восстановила работу всех пяти линий электропередачи (ЛЭП), с отключения которых началось нарушение электроснабжения на Дальнем Востоке, сообщили журналистам в пресс-службе компании.

"На Дальнем Востоке действием противоаварийной автоматики отключались пять воздушных линий 500 и 220 кВ с разделением ОЭС (объединенной энергосистемы — ред.) Востока на две изолированные части. Сейчас уже все пять линий включены, синхронизированы разделившиеся части ОЭС Востока, идет набор нагрузки потребителей. Причины технологического нарушения установит специальная комиссия", — сообщили в пресс-службе ФСК ЕЭС.

Ранее во вторник Минэнерго РФ сообщило, что в Хабаровском крае отключились пять высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП) 220 кВ и 500 кВ, в том числе ведущая в Китай ВЛ Амурская-Хэйхэ. Компания "Интер РАО" (оператор экспорта-импорта электроэнергии в РФ) сообщила, что поставки электроэнергии из России в Китай полностью приостановлены. Как уточнило Минэнерго, прекращен экспорт в КНР в объеме около 477 МВт.

Мощность отключенных потребителей электроэнергии из-за аварии в сетях на Дальнем Востоке достигала 1250 МВт, нарушения затрагивали даже Сибирь, но частично уже восстановлено энергоснабжение потребителей мощностью около 530 МВт, в Сибири восстановлено полностью.