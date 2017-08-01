Отключения электроснабжения затронули почти все регионы Дальнего Востока

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Отключения электроснабжения из-за аварии в электросетях затронули все регионы Дальневосточного федерального округа, за исключением Камчатского края и Магаданской области, а также пять населенных пунктов Забайкальского края, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В Амурской области в результате перегрузки электросетей на Бурейской ГЭС произошло частичное прекращение поставок электроэнергии на субъекты Дальневосточного федерального округа за исключением Камчатского края и Магаданской области, а также пять населенных пунктов Забайкальского края", — отметили в МЧС.

В настоящее проводятся работы по переподключению электросетей и подключению социально значимых и потенциально опасных объектов, а также аварийно-восстановительные работы и информирование населения, добавили в пресс-службе министерства.

Ранее во вторник Минэнерго РФ сообщило, что в Хабаровском крае отключились пять высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП) 220кВ и 500кВ, в том числе ведущая в Китай. По последним данным от министерства, мощность отключенных потребителей достигала 1250 МВт. Причины аварии в настоящее время выясняются.