Масштабный сбой в работе электросетей затронул Сибирь

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Мощность отключенных потребителей электроэнергии из-за аварии в сетях на Дальнем Востоке достигала 1250 МВт, нарушения затрагивали даже Сибирь, но частично уже восстановлено энергоснабжение потребителей мощностью около 530 МВт, говорится в сообщении Минэнерго РФ.

Ранее во вторник Минэнерго сообщило, что в Хабаровском крае отключились пять высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП) 220 кВ и 500 кВ, в том числе ведущая в Китай ВЛ Амурская-Хэйхэ. Компания "Интер РАО" (оператор экспорта-импорта электроэнергии в РФ) сообщила, что поставки электроэнергии из России в Китай полностью приостановлены. Как уточнило Минэнерго, прекращен экспорт в КНР в объеме около 477 МВт.

По данным Минэнерго РФ, из-за аварии отключились все пять работающих гидроагрегата Бурейской ГЭС, станция снизила нагрузку с 1400 МВт до нуля, однако позже три агрегата заработали. На Зейской ГЭС отключились три гидроагрегата, станция снизила нагрузку с 500 до 240 МВт, также Благовещенская ТЭЦ снизила нагрузку до нуля. Они пока не возобновили работу.

Отключался один из энергоблоков Приморской ГРЭС, но он тоже уже запущен в работу. После 14.46 мск была возобновлена работа трех линий электропередачи.

По данным на 16.00 мск, мощность отключенных потребителей на Дальнем Востоке достигала 1150 МВт, в 16.30 Минэнерго сообщило, что объемы отключений достигали 1250 МВт, в том числе произошли отключения в Сибири — в Забайкальском крае, но в нем электроснабжение уже восстановлено.

"По состоянию на 15.44 (мск) части потребителей Приморского края (300 МВт), Амурской области (130 МВт), Хабаровского края (100 МВт) подано напряжение (суммарно 530 МВт)…. Аварийно-восстановительные работы продолжаются", — говорится в материалах Минэнерго РФ.