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Происшествия

Стрельба в суде: члены "банды ГТА" напали на конвой, трое бандитов убиты

Сюжет:
Перестрелка в Московском областном суде (25)
16:5101.08.2017
(обновлено: 17:26 01.08.2017)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСотрудник полиции у здания Московского областного суда, где произошла перестрелка. 1 августа 2017Сотрудник полиции у здания Московского областного суда, где произошла перестрелка. 1 августа 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Фигуранты дела "банды ГТА" устроили перестрелку в Московском областном суде. В результате трое бандитов были убиты, еще двое получили ранения. Также пострадали конвоир и сотрудник ОМОНа, которые сопровождали обвиняемых.

Сотрудники полиции у здания Московского областного суда, в котором произошла перестрелка. 1 августа 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Росгвардия сообщила подробности перестрелки в Мособлсуде
Так называемая "банда ГТА" получила печальную известность после нападений на водителей в Подмосковье. По версии следствия, участники группировки раскладывали на трассе шипы, а затем расстреливали водителей и пассажиров остановившихся машин.

По данным СК, жертвами преступников стали 17 человек. Свое название банда получила в честь известной компьютерной игры.

Что произошло

На вторник было назначено очередное судебное заседание по делу "банды ГТА". Перестрелка произошла около 14:00.

По предварительным данным, пятеро подсудимых попытались сбежать и напали на сопровождавших их сотрудников отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых ГУ МВД по Московской области.

"При осуществлении перевозки в лифте они (преступники. — Прим. ред.) совершили нападение на сотрудников полиции и попытались завладеть их табельным оружием. При аварийном открытии лифта при попытке скрыться трое арестованных были ликвидированы, двое ранены", — уточнила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Сотрудник ФСИН у здания Московского областного суда, в котром произошла перестрелка. 1 августа 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сайт Мособлсуда работает с перебоями после сообщений о перестрелке
Следственный комитет уже возбудил по факту инцидента уголовное дело. Выжившим членам банды грозят новые обвинения сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса: посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа; хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств; а также покушение на побег из-под ареста или из-под стражи, рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

Свою проверку проводит и прокуратура. Сотрудники надзорного ведомства изучают законность действий конвоя.

Пострадавшие силовики

В Росгвардии рассказали, что во время перестрелки пострадали конвоир и сотрудник ОМОНа.

Ситуация у Московского областного суда, в котром произошла перестрелка. 1 августа 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Фигурант дела "банды GTA" ранил конвоира в Мособлсуде, сообщил источник
"Находившиеся в тот момент в здании суда сотрудники Сергиево-Посадского ОМОНа Главного управления Росгвардии по Московской области пытались обезвредить вооруженных преступников, но те открыли по ним огонь. В ходе огневого контакта все злоумышленники были нейтрализованы. Ранение получили один конвоир и один сотрудник ОМОНа", — говорится в сообщении департамента по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии.

Сейчас оба пострадавших сотрудника правоохранительных органов доставлены в больницу.

"Средняя степень тяжести у обоих, жизни ничего не угрожает, огнестрельных ранений не было", — пояснили РИА Новости в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

На вопрос о характере травм в ведомстве ответили, что "это ушибы больше".

Пострадавшие — женщина 40 лет и мужчина 40-45 лет, уточнили в областном Минздраве.

Дело "банды ГТА"

Сотрудники полиции у здания Московского областного суда, в котром произошла перестрелка. 1 августа 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Приставы в перестрелке в Мособлсуде не пострадали
Группировка орудовала в Подмосковье в 2014 году. Сценарий нападений был всегда один и тот же: преступники разбрасывали на дороге "колючки", после чего хладнокровно убивали водителей и пассажиров проезжавших мимо машин.

Банду удалось обезвредить в ноябре 2014 года. Спустя почти два года — летом 2016-го — материалы дела были направлены в суд.

По версии следствия, за пять лет преступники убили 17 человек. Еще двое потерпевших были ранены, но смогли выжить.

В июле 2016 года адвокат Калимат Гусейнова, которая представляет интересы одного из обвиняемых — Хазратхона Додохонова, рассказала, что почти все члены банды признали свою вину.

"Все обвиняемые сотрудничают со следствием, кто-то признает вину, кто-то признает частично. Не все признают участие в банде. Мотив моего доверителя — хищение", — пояснила юрист РИА Новости.

По словам Гусейновой, ни один из фигурантов дела не отрицает свою вину, но некоторые говорят о том, что действовали под принуждением.

В августе того же года тогдашний официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин рассказал, что члены банды вели "двойную" жизнь: днем все они были обычными рабочими-гастарбайтерами, а "на дело" выходили лишь по ночам.

Скорая помощь у здания Московского областного суда
© РИА Новости / Илья Питалев
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Прокуратура проверит соблюдение закона при конвоировании членов "банды GTA"
"Они действительно действовали очень хитро. Главарь банды был очень подготовленный человек. Жили как обычные гастарбайтеры, у своих хозяев, ничем не отличались, абсолютно покорные, а ночью выходили, как волки, на свои убийства", — заявил Маркин в эфире радиостанции "Вести FM".

По данным СК, у главаря банды была четкая установка: если в момент нападения что-то шло не по плану, участники банды скрывались с места преступления. В качестве примера Маркин привел случай, когда бандиты убили владельца машины, но не успели забрать у него ценные вещи, испугавшись остановившейся неподалеку фуры.

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