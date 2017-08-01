Стрельба в суде: члены "банды ГТА" напали на конвой, трое бандитов убиты

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Фигуранты дела "банды ГТА" устроили перестрелку в Московском областном суде. В результате трое бандитов были убиты, еще двое получили ранения. Также пострадали конвоир и сотрудник ОМОНа, которые сопровождали обвиняемых.
По данным СК, жертвами преступников стали 17 человек. Свое название банда получила в честь известной компьютерной игры.
Что произошло
На вторник было назначено очередное судебное заседание по делу "банды ГТА". Перестрелка произошла около 14:00.
По предварительным данным, пятеро подсудимых попытались сбежать и напали на сопровождавших их сотрудников отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых ГУ МВД по Московской области.
"При осуществлении перевозки в лифте они (преступники. — Прим. ред.) совершили нападение на сотрудников полиции и попытались завладеть их табельным оружием. При аварийном открытии лифта при попытке скрыться трое арестованных были ликвидированы, двое ранены", — уточнила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Свою проверку проводит и прокуратура. Сотрудники надзорного ведомства изучают законность действий конвоя.
Пострадавшие силовики
В Росгвардии рассказали, что во время перестрелки пострадали конвоир и сотрудник ОМОНа.
Сейчас оба пострадавших сотрудника правоохранительных органов доставлены в больницу.
"Средняя степень тяжести у обоих, жизни ничего не угрожает, огнестрельных ранений не было", — пояснили РИА Новости в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.
На вопрос о характере травм в ведомстве ответили, что "это ушибы больше".
Пострадавшие — женщина 40 лет и мужчина 40-45 лет, уточнили в областном Минздраве.
Дело "банды ГТА"
Банду удалось обезвредить в ноябре 2014 года. Спустя почти два года — летом 2016-го — материалы дела были направлены в суд.
По версии следствия, за пять лет преступники убили 17 человек. Еще двое потерпевших были ранены, но смогли выжить.
В июле 2016 года адвокат Калимат Гусейнова, которая представляет интересы одного из обвиняемых — Хазратхона Додохонова, рассказала, что почти все члены банды признали свою вину.
"Все обвиняемые сотрудничают со следствием, кто-то признает вину, кто-то признает частично. Не все признают участие в банде. Мотив моего доверителя — хищение", — пояснила юрист РИА Новости.
По словам Гусейновой, ни один из фигурантов дела не отрицает свою вину, но некоторые говорят о том, что действовали под принуждением.
В августе того же года тогдашний официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин рассказал, что члены банды вели "двойную" жизнь: днем все они были обычными рабочими-гастарбайтерами, а "на дело" выходили лишь по ночам.
По данным СК, у главаря банды была четкая установка: если в момент нападения что-то шло не по плану, участники банды скрывались с места преступления. В качестве примера Маркин привел случай, когда бандиты убили владельца машины, но не успели забрать у него ценные вещи, испугавшись остановившейся неподалеку фуры.