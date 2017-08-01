Мособлсуд возобновил заседания после перестрелки

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Мособлсуд после ЧП со стрельбой возобновил судебные заседания, однако посетителей в здание пока не пускают, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.

Приставы отказались пропустить корреспондента в здание, сообщив, что суд "не работает по техническим причинам", в здание проходят только сотрудники правоохранительных органов.

Между тем юрист Татьяна Бергман сообщила РИА Новости, что при снятии оцепления она спокойно смогла пройти в суд и сдать документы, по ее словам, слушания дел в суде возобновились, и заседания проходят в штатном режиме.

Другой юрист Ирина Бровникова сообщила РИА Новости, что "суд работает в обычном режиме". По ее словам, она находилась в суде в момент стрельбы, но сама ничего не видела, поскольку была на заседании. "Потом нас эвакуировали приставы, а минут через 40 снова запустили", — сказала она агентству.

Около здания дежурит одна реанимационная машина.

Первого августа в здании Московского областного суда произошла перестрелка, в результате которой были ранены люди. По информации Росгвардии, пятеро подсудимых по делу о так называемой "банде GTA" напали на сопровождавших их полицейских, завладели табельным оружием и пытались скрыться.

По данным начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой, при попытке скрыться трое арестованных были ликвидированы, двое ранены, сотрудник Росгвардии получил огнестрельное ранение и был госпитализирован, двое сотрудников полиции получили различные телесные повреждения.