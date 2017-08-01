На Дальнем Востоке и в Сибири произошел масштабный сбой в электросетях

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Авария в электросетях на Дальнем Востоке привела к отключению энергоблоков на двух крупных гидроэлектростанциях — Зейской и Бурейской, полностью отключена Благовещенская ТЭЦ, говорится в сообщении Минэнерго.

Из-за аварии отключились все пять работающих гидроагрегата Бурейской ГЭС, станция снизила нагрузку с 1400 МВт до нуля, однако позже три агрегата заработали. На Зейской ГЭС отключились три гидроагрегата, станция снизила нагрузку с 500 до 240 МВт, также Благовещенская ТЭЦ снизила нагрузку до нуля. Они пока не возобновили работу.

Мощность отключений достигала 1250 МВт, ее частично восстановили. Без электричества остались более 600 тысяч человек. Отключения затронули почти все регионы Дальнего Востока, а также Сибирь.

Из-за аварии были задержаны восемь пассажирских поездов, позднее движение удалось восстановить.

Ранее в Хабаровском крае отключились пять высоковольтных линий электропередачи 220кВ и 500кВ, в том числе ведущая в Китай ВЛ Амурская-Хэйхэ. Компания "Интер РАО" сообщила, что поставки электроэнергии из России в Китай полностью приостановлены. Позднее все линии электропередачи возобновили работу. Причины сбоя установит специальная комиссия.