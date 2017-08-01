На Дальнем Востоке и в Сибири произошел масштабный сбой в электросетях

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Авария в электросетях на Дальнем Востоке привела к отключению энергоблоков на двух крупных гидроэлектростанциях — Зейской и Бурейской, полностью отключена Благовещенская ТЭЦ, говорится в сообщении Минэнерго.
Мощность отключений достигала 1250 МВт, ее частично восстановили. Без электричества остались более 600 тысяч человек. Отключения затронули почти все регионы Дальнего Востока, а также Сибирь.
Ранее в Хабаровском крае отключились пять высоковольтных линий электропередачи 220кВ и 500кВ, в том числе ведущая в Китай ВЛ Амурская-Хэйхэ. Компания "Интер РАО" сообщила, что поставки электроэнергии из России в Китай полностью приостановлены. Позднее все линии электропередачи возобновили работу. Причины сбоя установит специальная комиссия.