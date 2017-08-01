Трое раненых в ходе перестрелки в Мособлсуде находятся в тяжелом состоянии

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Трое мужчин, получивших огнестрельные ранения в ходе перестрелки в Мособлсуде, госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Подмосковья.

"Всего госпитализировано пятеро, у троих состояние тяжелое, потому что огнестрел", — сказал собеседник агентства.

В областном Минздраве уточнили, что один мужчина получил огнестрельное ранение левого плеча, другой — огнестрельное ранение в бедро, у третьего — огнестрельное ранение грудной клетки. Жизни еще двоих пострадавших — мужчины и женщины — ничего не угрожает, они госпитализированы в состоянии средней тяжести с ушибами.