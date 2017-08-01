Прокуратура проверит соблюдение закона при конвоировании членов "банды GTA"

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку соблюдения законодательства при конвоировании подсудимых, напавших на конвой и устроивших перестрелку в здании Московского областного суда в Красногорске, сообщает ведомство во вторник.

"По поручению прокурора Московской области Алексея Захарова проверяется соблюдение действующего законодательства при конвоировании подсудимых", — сообщает ведомство.

Первого августа в здании Московского областного суда произошла перестрелка, в результате которой были ранены люди. По информации Росгвардии, пятеро подсудимых по делу о так называемой "банде GTA" напали на сопровождавших их полицейских, завладели табельным оружием и пытались скрыться.

По данным начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой, при попытке скрыться трое арестованных были ликвидированы, двое ранены, сотрудник Росгвардии получил огнестрельное ранение и был госпитализирован, двое сотрудников полиции получили различные телесные повреждения.