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Происшествия

Прокуратура проверит соблюдение закона при конвоировании членов "банды GTA"

Сюжет:
Перестрелка в Московском областном суде (26)
16:1101.08.2017
(обновлено: 16:26 01.08.2017)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСкорая помощь у здания Московского областного судаСкорая помощь у здания Московского областного суда
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку соблюдения законодательства при конвоировании подсудимых, напавших на конвой и устроивших перестрелку в здании Московского областного суда в Красногорске, сообщает ведомство во вторник.

Струдник полиции у здания Московского областного суда, в котором произошла перестрелка. 1 августа 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Трое фигурантов дела "банды ГТА" убиты во время перестрелки в Мособлсуде

"По поручению прокурора Московской области Алексея Захарова проверяется соблюдение действующего законодательства при конвоировании подсудимых", — сообщает ведомство.

Первого августа в здании Московского областного суда произошла перестрелка, в результате которой были ранены люди. По информации Росгвардии, пятеро подсудимых по делу о так называемой "банде GTA" напали на сопровождавших их полицейских, завладели табельным оружием и пытались скрыться.

По данным начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой, при попытке скрыться трое арестованных были ликвидированы, двое ранены, сотрудник Росгвардии получил огнестрельное ранение и был госпитализирован, двое сотрудников полиции получили различные телесные повреждения.

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Происшествия
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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zaa_stss
Надо было всех положить при попытке к бегству. Сейчас еще лекарства тратить на мразь...Росгвардейцу скорейшего выздоровления.
16:36
01.08.2017
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Анатолий Абвгд
Да на кол их и дело с концом. Таким чертям не место на этой планете. Можете отправить их на Марс, в качестве наказания или в качестве испытуемых кроликов, заодно проверят может ли человек (что к ним не относиться) пережить такой полет и прожить на той далекой планете, заодно узнаем есть ли жизнь на Марсе. Жестоко??? Не более чем жестоко, чем то что они делали..., даже это мягкий приговорчик был бы для них. Героями бы они не стали, но на благо научного прогресса послужили бы и польза была бы от них не оценима..., гораздо больше чем здесь.
16:33
01.08.2017
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Nik Voskoboinikov
Кто же разрешил конвоировать 5 преступников женщине и одному конвоиру,это предательство оплаченное!!!
16:31
01.08.2017
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Vladimir Chawla
У нас в России не умеют правильно конвоировать особо опасных заключенных (( Например в США : Особо опасных заключённых конвоируют по специальным правилам ))

1 - Надеты на ручники на руки, 2 - Надеты на ручники на наги
16:27
01.08.2017
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