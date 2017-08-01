Росгвардия подтвердила сообщения о перестрелке в здании Мособлсуда

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Росгвардия подтвердила информацию о том, что в перестрелке в здании Мособлсуда участвовали члены "банды GTA".

"В Московском областном суде пятеро подсудимых по делу о так называемой "банде GTA" напали на сопровождавших их полицейских, завладели табельным оружием и пытались скрыться", — говорится в сообщении департамента по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии.

Ранее адвокат Софья Рубасская сообщила РИА Новости, что в здании Мособлсуда произошла перестрелка. По ее словам, прозвучало не менее 20 выстрелов. Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что в результате нападения один сотрудник Росгвардии получил огнестрельное ранение, еще двое полицейских пострадали.