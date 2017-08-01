Росгвардия сообщила подробности перестрелки в Мособлсуде

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Один конвоир и один сотрудник ОМОН получили ранения при попытке побега из Мособлсуда вооруженных преступников, сообщает департамент по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии.

Росгвардия ранее подтвердила информацию о том, что в перестрелке в здании Мособлсуда участвовали члены "банды GTA".

"Находившиеся в тот момент в здании суда сотрудники Сергиево-Посадского ОМОНа Главного управления Росгвардии по Московской области пытались обезвредить вооруженных преступников, но те открыли по ним огонь. В ходе огневого контакта все злоумышленники были нейтрализованы. Ранение получили один конвоир и один сотрудник ОМОН", — говорится в сообщении.

Ранее адвокат Софья Рубасская сообщила РИА Новости, что в здании Мособлсуда произошла перестрелка. По ее словам, прозвучало не менее 20 выстрелов. Адвокат также сообщила, что видела раненых.