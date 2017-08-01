Четверо фигурантов дела "банды GTA" убиты в перестрелке в Мособлсуде

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Четверо фигурантов дела "банды GTA" убиты в результате перестрелки в Московском областном суде, сообщила РИА Новости адвокат Диана Татосова.

"Дело передано в суд, но дежурный следователь ходит на заседание. Я говорила с руководителем следственной группы. По его данным, четверо из 11 подсудимых убиты", — сказала Татосова, которая ранее защищала одного из обвиняемых.

Позднее в ГУ МВД по Московской области уточнили, что убиты трое преступников, еще двое были ранены.

Так называемая "банда GTA" получила печальную известность после нападений на водителей в Подмосковье. По версии следствия, участники группировки раскладывали на трассе шипы, а затем расстреливали водителей и пассажиров остановившихся машин.

По данным СК, жертвами преступников стали 17 человек. Свое название "банда GTA" получила в честь известной компьютерной игры.