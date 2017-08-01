Скорая выехала на вызов к зданию Мособлсуда, где произошла перестрелка

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Наряд "скорой помощи" выехал по вызову к зданию Мособлсуда, где во вторник произошла перестрелка, сообщили РИА новости в Красногорской станции скорой помощи.

Ранее адвокат Софья Рубасская сообщила РИА Новости, что в здании Мособлсуда произошла перестрелка. По ее словам, прозвучало не менее 20 выстрелов. Адвокат также сообщила, что видела раненых.

"Да, вызов был. Но ничего не известно пока", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, поступал ли вызов по адресу Мособлсуда.