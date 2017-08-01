"Новая газета" сообщила о задержании своего корреспондента в Москве

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Корреспондента "Новой газеты" Худоберди Нурматова (псевдоним — Али Феруз), которому ранее было отказано в предоставлении временного убежища в России, задержали во вторник в Москве рядом с редакцией, сообщается на сайте издания.
"Сотрудник полиции под формальным предлогом проверки документов остановил Феруза. Али показал пресс-карту, но полицейские сопроводили его в машину и сказали, что повезут в ОВД Басманного района для установления личности", — говорится в сообщении "Новой газеты".
В издании добавляют, что накануне Нурматов подал в суд апелляционную жалобу на отказ МВД предоставить ему временное убежище в России. До рассмотрения судом жалобы он может находиться на территории России.
По данным "Новой газеты", Нурматов был ранее задержан в РФ по требованию узбекских властей, а из Узбекистана он уехал "несколько лет назад из-за того, что местные спецслужбы попытались его завербовать". При этом в издании не поверили, "что этот человек — радикальный исламист".