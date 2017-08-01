На металлургическом комбинате в Липецке погиб рабочий

ВОРОНЕЖ, 1 авг — РИА Новости. Слесарь подрядной организации погиб на территории Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) во время испытания котла, а его трое коллег попали в больницу, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по области.

По данным следствия, накануне днем на НЛМК бригада слесарей ООО "Теплоэнергомонтаж" ремонтировала котельное оборудование на утилизационной ТЭЦ.

"Во время нахождения четверых рабочих внутри котла начались испытания защиты его газовой магистрали, в результате чего произошла утечка доменного газа. 42-летний работник подрядной организации, не успевший покинуть котел, скончался от отравления, а его коллеги были госпитализированы", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье о "нарушении правил техники безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека". Санкция данной статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Как пояснила РИА Новости старший помощник руководителя СУСК по Липецкой области Юлия Кузнецова, угрозы жизни пострадавших нет.

"Следователями произведен осмотр места происшествия, изъята техническая документация, допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего, а также устанавливаются должностные лица, ответственные за безопасность работников на предприятии", — сообщает следствие.

На НЛМК осенью прошлого года уже произошла подобная трагедия. Двое рабочих подрядной организации погибли 1 октября во время демонтажных работ перехода. По данным регионального управления МЧС, демонтажные работы проводились "при нарушении техники безопасности". В феврале этого году две работницы подрядной организации занимались утеплением труб на территории комбината. Стрела мостового крана столкнулась с люлькой автокрана, и одна из находившихся в люльке женщин погибла, вторая получила травмы.