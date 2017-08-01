Фигурантка дела о похищении ребенка из роддома в Дедовске признала вину

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Жительница Подмосковья признала вину в похищении ребенка из родильного отделения в Дедовске в 2014 году, сообщили РИА Новости в Истринском суде Подмосковья.

"Во вторник прокурор огласил обвинительное заключение по делу, после чего подсудимая заявила, что признает вину полностью", — сказал собеседник агентства.

По его словам, процесс продолжится 14 августа.

Ранее сообщалось, что в 2014 году 40-летняя жительница Красногорского района, потерявшая собственного ребенка, похитила из палаты родильного отделения месячного мальчика, от которого отказалась его биологическая мать. Установить предполагаемую похитительницу удалось по оперативной информации, поступившей в правоохранительные органы.

В СК выяснили, что на протяжении двух с лишним лет женщина скрывала от родных биографию ребенка, приняв и воспитывая "отказника" как родного. В ведомстве также подчеркнули, что судьба похищенного ребенка не входит в компетенцию следователей, в настоящее время он усыновлен, его усыновление является тайной и охраняется законом.