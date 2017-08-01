В подъезде дома на севере Москвы нашли тело мужчины, завернутое в ковер

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Завернутое в ковер тело мужчины обнаружили во вторник на севере Москвы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

По ее словам, тело обнаружили жильцы в подъезде дома на Керамическом проезде.

"Установлено, что ранее погибший распивал спиртные напитки со своим знакомым. Личность последнего установлена и он доставлен в следственный отдел, где с ним следователи проводят проверочные мероприятия", — сказала собеседница.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются соседи и возможные очевидцы.