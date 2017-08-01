В Югре будут судить мужчину, перепутавшего на охоте друга с медведем

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 авг — РИА Новости. Следователи Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа передали в суд уголовное дело в отношении жителя Томской области, который на охоте застрелил знакомого, перепутав его с медведем, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в мае. По версии следствия, мужчина вместе с двумя знакомыми прибыл в лесной массив, расположенный на территории Нижневартовского района. Услышав шорох, он посчитал, что приближается медведь, выстрелив в его сторону, считает СК.

"В действительности же неподалеку от обвиняемого в тот момент находился один из его знакомых, с которым они вместе приехали в лес. От полученного ранения мужчина скончался", — говорится в сообщении.

Уголовное дело было возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности".

"В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", — отмечают в ведомстве.