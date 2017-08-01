Источник рассказал подробности о жертвах пожара в больнице ФСИН в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 1 авг — РИА Новости. Четверо погибших при пожаре в больнице ГУФСИН во Владивостоке были осуждены за тяжкие преступления, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

В воскресенье из-за пожара в хозяйственных помещениях больницы ГУФСИН во Владивостоке погибли четверо осужденных. Прокуратура Приморья сообщила, что ранее в учреждении уже находили нарушения пожарной безопасности. По данным СК, возгорание могло начаться из-за короткого замыкания, а погибшие пациенты сами не могли передвигаться без посторонней помощи. Возбуждено дело по статье "халатность". Комиссия центрального аппарата ФСИН направилась в Приморье.

"Все четверо погибших были осуждены за тяжкие преступления. Один – за соучастие в убийстве, один – за преступление, связанное с наркотиками, еще двое – за причинение тяжкого вреда здоровью", — сказал собеседник.

По его словам, один из погибших – Владимир Паламарчук. В 2010 году сообщалось, что Приморский краевой суд признал восемь человек, в том числе двух милиционеров, виновными в серии убийств и присвоении квартир своих жертв и приговорил их к длительным срокам заключения. Один из них — Владимир Паламарчук – был осужден на девять лет.