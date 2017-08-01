На Ямале за сутки потушили десять лесных пожаров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг — РИА Новости. Десять лесных пожаров потушены за сутки на Ямале, еще шесть пожаров, сообщает во вторник правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

"За минувшие сутки на Ямале ликвидированы 10 лесных пожаров, локализованы шесть очагов на общей площади около 3,5 тысячи гектара. Всего с момента ухудшения обстановки в регионе (21 июля) полностью ликвидированы 196 природных пожаров на общей площади свыше 15 тысяч гектаров", — говорится в сообщении.

По состоянию на 1 августа в муниципальных образованиях Ямала в зоне авиалесохраны находятся 79 действующих пожаров на площади 27 тысяч гектаров, еще 26 тысяч гектаров находится в зоне контроля. Сложная обстановка сохраняется в Приуральском, Шурышкарском и Надымском районах.

В ликвидации последствий ЧС на сегодняшний день задействовано порядка 900 человек личного состава специализированных подразделений ГКУ "Ямалспас", ФГУ "Авиалесохрана" Федерального агентства лесного хозяйства, ОАУ "Леса Ямала", МЧС РФ, Уральской, Тюменской, Омской, Карельской, Архангельской авиабаз, объектов ТЭК и противопожарной службы. Привлечение пожарных с других территорий происходит в рамках межрегионального маневрирования в условиях ЧС, уточняют власти.

Как сообщалось, в минувшие выходные на Ямал прибыли дополнительные силы – около 200 специалистов группировки парашютно-десантной пожарной службы федерального резерва ФБУ "Авиалесоохрана" Федерального агентства лесного хозяйства со всей необходимой экипировкой и лесопожарным оборудованием. Личный состав оперативно распределен на наиболее опасные участки природных пожаров в Приуральском и Шурышкарском районах.

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