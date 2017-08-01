Красноярского врача осудили на два года за поддержку терроризма

КРАСНОЯРСК, 1 авг — РИА Новости. Дальневосточный окружной военный суд приговорил врача одной из красноярских больниц к двум годам колонии за призывы к терроризму в интернете, сообщает управление ФСБ по Красноярскому краю.

В ведомстве сообщили, что в апреле 2014 года мужчина разместил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" ролики, где пропагандировались идеи совершения терактов и запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство", а также информация, пропагандирующая и оправдывающая терроризм. Сам молодой человек активно комментировал материалы и выражал поддержку этих идей, уточнили в УФСБ.

"Дальневосточным окружным военным судом вынесен обвинительный приговор 24-летнему жителю Красноярска, врачу одной из больниц краевого центра, причастному к совершению преступления террористической направленности. … Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием в колонии-поселении", — говорится в сообщении.

Врач признан виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности или публичном оправдании терроризма. Во время следствия он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, уточняется в сообщении.

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