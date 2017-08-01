Под Калугой в ДТП с автобусом и грузовиком погибли три человека

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 авг – РИА Новости. Три человека погибли, еще трое госпитализированы в результате столкновения микроавтобуса Volkswagen и грузовика "КамАЗ" в Калужской области во вторник, сообщило УМВД по региону.

По предварительной информации, ДТП произошло в 03.30 мск на 114-м километре федеральной автодороги М3.

"В результате ДТП погибли три пассажира микроавтобуса Volkswagen, еще трое пострадавших доставлены в ЦРБ города Обнинска. Всего в микроавтобусе в момент аварии находилось 18 пассажиров", — сообщает полиция.

"Водитель, управляя микроавтобусом Volkswagen, двигался со стороны Брянска в сторону Москвы по правой полосе по маршруту "Новозыбков-Москва", совершил наезд на стоящую автомашину "Камаз" с включенной аварийной сигнализацией и выставленным знаком "аварийная остановка", — также говорится в релизе.

Ранее МЧС сообщило об этом ДТП, не уточнив количество пострадавших.

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