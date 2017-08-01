В Приморье чиновник купил машину за 3,5 миллиона рублей при низком доходе

ВЛАДИВОСТОК, 5 мая — РИА Новости. Прокуратура инициировала контроль за расходами сотрудника мэрии Владивостока, который купил автомобиль за 3,5 миллиона рублей при доходе в 500 тысяч рублей за три года, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморья.

"Выявлено нарушение ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам". Муниципальным служащим администрации города в 2016 году задекларировано приобретение транспортного средства стоимостью около 3,5 миллиона рублей, при этом общий доход семьи за три года, предшествующих сделке, составил чуть больше 500 тысяч рублей. Инициирована проверка, она продолжается", — сказал собеседник.

По словам представителя надзорного ведомства, сотрудники прокуратуры при проверке исполнения законодательства о противодействии коррупции во Владивостоке установили, что муниципальные служащие не сообщили о владении машиной, двумя земельными участками и пятью нежилыми помещениями, более чем 115 банковскими счетами и 4,8 миллиона рублей.

Также установлено, что за два последних года 153 сотрудников городского управления МВД и гражданские служащие региональной налоговой инспекции по крупнейшим налогоплательщикам представили неполные или недостоверные сведения о доходах. Они, по данным прокуратуры, не сообщили о владении четырьмя объектами недвижимости, более чем 95 банковскими счетами и 5,6 миллиона рублей.

"Прокурором Владивостока внесены представления и. о. главы администрации Владивостока, и. о. председателя контрольно-счетной палаты Владивостока, начальникам УМВД России по Владивостоку и межрайонной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Приморскому краю. Поставлен вопрос о применении мер юридической ответственности в отношении служащих, совершивших коррупционные правонарушения", — добавил собеседник.