Экс-мэр Пензы пойдет под суд за хищение средств при возведении медцентра

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Экс-мэр Пензы Александр Пашков пойдет под суд за аферу на почти 100 миллионов рублей при возведении медицинского центра, сообщается на сайте СК РФ.

"Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что следователи завершили доследование дела в отношении Пашкова и бизнесмена Сергея Богунова, которым предъявлено обвинение в мошенничестве на 97 миллионов рублей при строительстве перинатального центра,

Следствие сообщило, что руководитель бывшего подрядчика строительства перинатального центра в Пензе Богунов и экс-мэр Пашков в 2015 году похитили около 97 миллионов рублей. В зависимости от роли каждого из фигурантов дела им вменялось мошенничество в особо крупном размере, подстрекательство к присвоению чужого имущества и присвоение чужого имущества в особо крупном размере. Но прокуратура вернула дело на доследование с требованием дать правовую оценку хищения бюджетных средств и установить точный ущерб казне. После чего СК заявил, что в рамках дополнительного расследования указания прокуратуры будут исполнены.

Пашков работал главой администрации Пензы в 2005 году, а затем первым вице-премьером правительства области. В должности вице-премьера он совместно с сообщниками причинил казне региона ущерб в размере 89,9 миллиона рублей. Суд в 2010 году приговорил экс-чиновника за мошенничество в особо крупном размере и еще по ряду статей к 8,5 годам колонии и штрафу в размере 500 тысяч рублей. Уже 1 октября 2012 года по решению суда Пашков был условно-досрочно освобожден из колонии.

Пашкову и Богунову предъявлено обвинение по статье "мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере".