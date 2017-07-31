Сотрудников полиции подозревают в избиении жителя Алтая на Дне огурца

БАРНАУЛ, 31 июл — РИА Новости. Следователи Алтайского края начали проверку данных СМИ о том, что сотрудники полиции региона применили физическую силу и угрожали убить жителя села Алтайское во время празднования Дня огурца, сообщает в понедельник региональное СУ СК РФ.

"Начата доследственная проверка по факту сообщения СМИ о том, что сотрудники полиции применили физическую силу к местному жителю, угрожали ему применением огнестрельного оружия и обещали убить. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, пострадавший мужчина был госпитализирован. Следствию предстоит выяснить обстоятельства произошедшего и дать оценку действиям должностных лиц.

Местные СМИ сообщают, что инцидент произошел на сельской площади после празднования Дня огурца 29 июля. По словам жены потерпевшего, которая, по данным СМИ, обратилась в прокуратуру, между нетрезвыми жителями села, в числе которых был и ее муж, и приезжими гостями произошла потасовка. На место якобы прибыли сотрудники ДПС и участковый, которые, по словам супруги потерпевшего, также были нетрезвы и начали избивать жителей села. Врачи диагностировали у пострадавшего мужчины перелом носа и многочисленные гематомы, утверждает заявительница.

Ранее СУ СК РФ по региону сообщало также о возбуждении уголовного дела после того, как полицейские избили местных мотоциклистов, которые остановили патрульную машину, чтобы попросить у правоохранителей бензин.