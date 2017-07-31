Суд продлил арест обвиняемого в нападении на полицейского на акции 26 марта

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Тверской суд Москвы в понедельник продлил на полгода срок ареста Дмитрия Крепкина, обвиняемого в ударе ногой полицейского на несанкционированной акции, которая прошла 26 марта в столице, сообщил РИА Новости адвокат обвиняемого Ильнур Шарапов.
За нападения на силовиков на акции 26 марта были арестованы семь человек. В настоящее время за участие в беспорядках осуждены трое обвиняемых: бросивший в полицейского кирпич Станислав Зимовец получил 2,5 года колонии, признавший вину Юрий Кулий приговорен к восьми месяцам колонии поселения, а Александр Шпаков, также признавший вину, получил 1,5 года колонии.
По данным МВД, были задержаны около 500 человек. Через некоторое время большинство задержанных были отпущены из отделов полиции, некоторые нарушители были наказаны штрафами или арестом.