Суд продлил арест обвиняемого в нападении на полицейского на акции 26 марта

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Тверской суд Москвы в понедельник продлил на полгода срок ареста Дмитрия Крепкина, обвиняемого в ударе ногой полицейского на несанкционированной акции, которая прошла 26 марта в столице, сообщил РИА Новости адвокат обвиняемого Ильнур Шарапов.

"В ходе предварительных слушаний по делу суд продлил обвиняемому Крепкину меру пресечения в виде содержания под стражей", — сказал защитник. Он добавил, что слушания по существу по делу в отношении Кепкина назначены на 8 августа.

За нападения на силовиков на акции 26 марта были арестованы семь человек. В настоящее время за участие в беспорядках осуждены трое обвиняемых: бросивший в полицейского кирпич Станислав Зимовец получил 2,5 года колонии, признавший вину Юрий Кулий приговорен к восьми месяцам колонии поселения, а Александр Шпаков, также признавший вину, получил 1,5 года колонии.

Акции протеста прошли 26 марта в ряде городов России, некоторые из них не были согласованы с местными властями. Не санкционированная властями акция прошла 26 марта и в центре Москвы. На Тверской улице и на прилегающих территориях, по оценкам полиции, находилось порядка 7-8 тысяч человек.

По данным МВД, были задержаны около 500 человек. Через некоторое время большинство задержанных были отпущены из отделов полиции, некоторые нарушители были наказаны штрафами или арестом.