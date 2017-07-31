Мосгорсуд на полгода продлил арест двум хакерам из "Шалтай-Болтая"

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Мосгорсуд еще на полгода продлил срок ареста двум членам хакерской группы "Шалтай-Болтай" Константину Теплякову и Александру Филинову, сообщили РИА Новости в суде.

Филинов вину отрицает, а Тепляков согласился с обвинением.

Ранее Мосгорсуд приговорил к двум годам колонии лидера группировки Владимира Аникеева. С учетом времени, проведенного в СИЗО, ему предстоит провести в колонии 1 год и 4 месяца, а уже в скором времени он сможет попросить об условно-досрочном освобождении. Защита Аникеева обжаловала приговор, поэтому он пока не вступил в законную силу.

Лидеру "Шалтай-Болтая" вменяли взлом почты шести человек, в том числе Елены Морозовой из группы "Сумма", Евгения Кислякова, работавшего в Сбербанке, Натальи Тимаковой (пресс-секретарь премьер-министра РФ), Дмитрия Киселева, Тимура Прокопенко (работает в администрации президента), а также помощника президента Андрея Белоусова.

Аникеев отрицает контакты с ФСБ и политический характер деятельности группы, целью которой, по его словам, была свобода информации и свобода в интернете. Аникеев также отрицает, что шантажировал людей, у которых группа взламывала почту.