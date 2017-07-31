Осужденный украинец раскрыл детали подготовки теракта в Ростовской области

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Украинец Алексей Сизонович, осужденный Северо-Кавказским окружным военным судом на 12 лет за участие в подготовке терактов, рассказал, как по заданию Киева собирал данные для организации преступления.

На кадрах оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ, Сизонович признался, что украинская разведка завербовала его в 2014 году. Поначалу он собирал данные о передвижениях военной техники и местах ее дислокации в Луганской области. В 2015 году Сизонович по заданию куратора ездил в Киев, где прошел проверку на полиграфе. Затем он продолжил сбор и передачу информации

Потом, по словам Сизоновича, куратор поручил ему провести разведку в районе станции Лихая, расположенной в Ростовской области. Агент выехал на станцию, выполнил ее фотосьемку и составил письменное описание; эту информацию он также передал в Киев. Кроме того, Сизонович выяснял, можно ли приезжему снять квартиру в районе станции.

"Через некоторое время была поставлена задача проверить тайник, который находится за нефтебазой станции Лихая", — добавил он.

Сизонович показал, где находится ранее подготовленный схрон. На кадрах видеосьемки видно, как оперативники вынимают предметы, находящиеся в тайнике. Ими оказались компоненты самодельных взрывных устройств.

В сентябре 2016 года сотрудниками ФСБ обнаружили тайник, в котором находились предметы и вещества для изготовления самодельных бомб. Сизоновича задержали в ходе расследования. Он признался, что организовал схрон по заданию Службы безопасности Украины для совершения теракта на одном из железнодорожных вокзалов.