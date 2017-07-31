Суд в Ростове приговорил к 12 годам колонии украинца, готовившего теракт

КРАСНОДАР, 31 июл — РИА Новости. Северо-Кавказский окружной военный суд в понедельник приговорил к 12 годам колонии гражданина Украины Алексея Сизоновича за участие в подготовке теракта, который планировалось совершить в сентябре прошлого года, сообщает суд.
Уточнялось, что "неустановленное лицо" осуществляло руководство, а Сизонович собирал информацию об объектах транспортной инфраструктуры, а также, обладая специальными познаниями в области взрывотехники, изготавливал различные взрывные устройства.
Отмечалось, что в конце мая прошлого года Сизонович получил указание выехать в город Каменск-Шахтинский Ростовской области, чтобы осмотреть и сфотографировать железнодорожный вокзал и вокзал станции "Лихая", для определения мест закладки взрывных устройств. Как отмечало ведомство, действия украинца были подготовкой к террористическому акту, который планировалось совершить в сентябре 2016 года. Осуществить задуманное не удалось, так как подсудимый был задержан правоохранителями.