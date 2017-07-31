В Подмосковье задержали двоих сторонников ИГ*, готовивших теракт

ЯРОСЛАВЛЬ, 31 июл — РИА Новости. Сотрудники УФСБ задержали на территории Московской области двоих сторонников террористической группировки "Исламское государство"*, которые ожидали указаний от главарей из Сирии для подготовки теракта, сообщило в понедельник УФСБ по Владимирской области.

Представитель ведомства уточнила, что подозреваемые — выходцы из стран Центрально-Азиатского региона — проживали во Владимирской области. По версии правоохранительных органов, мужчины поддерживали контакты с членами ИГ*, которые находятся на территории Сирийской Арабской Республики. Они ожидали конкретных указаний по закупке огнестрельного оружия, необходимых комплектующих для изготовления СВУ и по подбору объектов для совершения террористического акта.

Во время допросов задержанные подтвердили факты контактов с террористами. Они также заявили о намерении совершить теракты и выехать на территорию Афганистана для вступления в ИГ*. Возбуждено уголовное дело о призывах к терроризму.

* Террористическая организация, запрещенная в России