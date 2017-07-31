В Подмосковье задержали двоих сторонников ИГ*, готовивших теракт

ЯРОСЛАВЛЬ, 31 июл — РИА Новости. Сотрудники УФСБ задержали на территории Московской области двоих сторонников террористической группировки "Исламское государство"*, которые ожидали указаний от главарей из Сирии для подготовки теракта, сообщило в понедельник УФСБ по Владимирской области.
Во время допросов задержанные подтвердили факты контактов с террористами. Они также заявили о намерении совершить теракты и выехать на территорию Афганистана для вступления в ИГ*. Возбуждено уголовное дело о призывах к терроризму.
* Террористическая организация, запрещенная в России