В Хабаровском крае в многоквартирном доме произошел хлопок газа

Хлопок газовоздушной смеси в одном из жилых домов в городе Амурске

Хлопок газовоздушной смеси в одном из жилых домов в городе Амурске

ХАБАРОВСК, 31 июл — РИА Новости. Хлопок газа произошел в квартире жилого многоквартирного дома в городе Амурск Хабаровского края, два человека госпитализированы, сообщает региональный главк МЧС России.

"В 18.10 (11.10 мск) 31 июля 2017 года в МЧС поступила информация о хлопке газа в квартире на первом этаже жилого дома по проспекту Октябрьский в городе Амурске. Дом пятиэтажный, кирпичный, газифицированный. В пострадавшей квартире пожара нет. Ударной волной в кухне выбило стекла оконной рамы, повреждена межкомнатная дверь", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "после ЧП в больницу доставлены две женщины – хозяйка квартиры и соседка, сидевшая на лавочке во дворе".

Добавляется, что несущие конструкции не повреждены. Расселение жителей дома не требуется. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.