Суд освободил от наказания байкера за сбыт "шпионского брелока" в Москве

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Басманный суд Москвы в понедельник приговорил к штрафу в 100 тысяч рублей мотоциклиста Алексея Соколова за сбыт "шпионского брелока", но освободил его от наказания, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд признает Алексея Соколова виновным в незаконном обороте спецсредств для негласного получения информации и назначает ему наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей, но освобождает его от наказания", — говорится в приговоре.

Согласно материалам дела, мотоциклист приобрел в интернете китайский брелок со встроенной камерой, которую он планировал использовать в качестве видеорегистратора. Однако Соколову не понравилось качество видео, поэтому он решил продать брелок на Avito. На встречу с продавцом пришли сотрудники правоохранительных органов, которые оформили сделку как контрольную закупку незаконно сбываемого оборудования.

Это повторный процесс по делу Соколова. В прошлом году суд признал его виновным и приговорил к четырем месяцам лишения свободы, этот срок обвиняемый к моменту оглашения приговора уже провел в СИЗО. Позднее Мосгорсуд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение.

Суд учел, что Соколов фактически провел в следственном изоляторе четыре месяца, что является более жесткой мерой, чем штраф, поэтому освободил его от обязанности выплачивать 100 тысяч рублей.